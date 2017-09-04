Адвокаты должны участвовать в уголовных делах на всех этапах следствия - Назарбаев

Адвокаты должны участвовать в уголовных делах на всех этапах следствия. Так считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что правительство уже внесло изменения в Уголовный и Административный Кодексы РК, однако в вопросах ведения следствия остаются лазейки для оказания давления на человека.

«Человек или адвокат должен участвовать в самом начале процесса. Или человека, допустим, осуждают по какой-то статье. Что он там проворовался или что-то такое сделал, и смотрит следователь: не хватает фактов для доказательств, так вот ему «припаяют» побочное, что его жена купила какой-то дом. И уже начинают судить поэтому, это в какие рамки лезет вообще? И это делается следствием, потому что нет контроля от начала до доведения до суда. Сейчас мы над этим работаем», - сказал Назарбаев.

Он убежден, правоохранительная система в целом нуждается в реформе, а уголовный процесс необходимо вывести на новый уровень.

«Необходимо приблизить работу правоохранительных органов к международным стандартам. Мы уже согласно Плану Нации, определенную реформацию правоохранительной системы провели. В судебной системе нужно принять все, что необходимо. Посмотрим, как это, если народ в суд пойдет решать все свои проблемы, а не в акимат, или мне писать. Суды получат доверие людей. Тогда будем считать, что вы достигли чего-то», - заключил он.

Татьяна Ковалева