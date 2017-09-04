Строителей "Абу-Даби Плаза" попросили не делиться на национальности и оставаться командой

Мужчина-иностранец на английском языке пояснил, что между двумя рабочими произошел личный конфликт.

"Виновные покинут проект, независимо от их национальности. Все мы подчиняемся закону, нет никого выше закона. Мы не казахи, индийцы, арабы — мы все одна команда проекта "Абу-Даби Плаза", − заявил он.





На реплику мужчины толпа ответила свистом негодования и своим несогласием. Собравшихся не раз призывали успокоиться и помнить об их главной цели на строительном объекте.





"Все мы должны завершить этот проект и оставаться профессионалами. Мы все здесь, чтобы работать и поддерживать свои семьи. Люди, которые создают проблемы, нам тут не нужны, вне зависимости от национальности", — сказал начальник.





Он также добавил, что незапланированных сокращений на объекте не будет. После окончания бетонных работ на проект придут представители других профессий, к примеру, специалисты по арматуре и стеклу.



