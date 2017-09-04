Строителей "Абу-Даби Плаза" попросили не делиться на национальности и оставаться командой
4 сентября 2017, 16:19
На стройплощадке прошло собрание с рабочими.
Рабочих комплекса "Абу-Даби Плаза" заверили, что виновные в субботнем конфликте будут наказаны.
В Сети распространилось видео собрания, на котором участникам строительного процесса разъясняют ситуацию, произошедшую 2 сентября.
Мужчина-иностранец на английском языке пояснил, что между двумя рабочими произошел личный конфликт.
"Виновные покинут проект, независимо от их национальности. Все мы подчиняемся закону, нет никого выше закона. Мы не казахи, индийцы, арабы — мы все одна команда проекта "Абу-Даби Плаза", − заявил он.
На реплику мужчины толпа ответила свистом негодования и своим несогласием. Собравшихся не раз призывали успокоиться и помнить об их главной цели на строительном объекте.
"Все мы должны завершить этот проект и оставаться профессионалами. Мы все здесь, чтобы работать и поддерживать свои семьи. Люди, которые создают проблемы, нам тут не нужны, вне зависимости от национальности", — сказал начальник.
Он также добавил, что незапланированных сокращений на объекте не будет. После окончания бетонных работ на проект придут представители других профессий, к примеру, специалисты по арматуре и стеклу.
Один из собравшихся под крики поддерживающей его толпы потребовал освободить задержанных участников конфликта.
Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате несколько человек были госпитализированы в больницу, еще 40 — доставлены в полицию. Восемь из задержанных привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.
По факту массовой драки заведено два уголовных дела. Вопрос о депортации иностранных рабочих, которые участвовали в массовой драке в Астане, решит суд.
В строительстве объекта "Абу-Даби плаза" задействованы работники из Индии, Турции, Египта, Иордании, Филиппин и других стран.
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Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
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