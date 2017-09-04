Глава государства поручил пересмотреть некоторые виды налогов

Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК поручил пересмотреть некоторые виды налогов, сообщает МИА « Казинформ ».





«В этом году на рассмотрение Парламента будет внесен проект нового Налогового кодекса. Мы должны значительно улучшить налоговую политику и стимулировать бизнес работать прозрачно, без «серых» схем. Это я хочу, как раз, к Досаеву обратиться. Сейчас изменились условия, мировой рынок изменился. (...) Конечно, в хорошие годы мы сделали «плоский» подоходный налог - 10 процентов всем, 20 процентов корпоративный налог - всем. Я считаю, мы правильно делали. А сейчас надо посмотреть - где источники доходов нашего бюджета, как приспособить Налоговый кодекс к этому?», - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент обратился к депутатам с просьбой очень внимательно изучить мировой опыт, в том числе опыт стран Северной Европы, где корпоративный налог достигает 40 процентов, и напомнил, что в Казахстане бесплатное образование, здравоохранение, за которые нужно платить. Глава государства поручил также в ходе текущей сессии отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование, обновить таможенное законодательство.



