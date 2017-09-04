В Астане международные эксперты обсуждают, как улучшить доступ к суду для уязвимых осужденных

В Астане в рамках проекта Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии начался двухдневный Национальный семинар по развитию сотрудничества между судебной системой и гражданским обществом по обеспечению доступа к правосудию уязвимых групп в местах лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Проект поддержки судебной реформы в Казахстане, финансируемый Представительством Европейского союза в РК, ставит задачу повышения потенциала организаций гражданского общества с тем, чтобы улучшить доступ уязвимых категорий осужденных к правосудию.

Участники встречи сегодня обсуждали международные стандарты в сфере защиты прав человека, вопросы укрепления сотрудничества между судебной системой и гражданским обществом, а также доступа к правосудию для уязвимых групп в местах лишения и ограничения свободы.

По мнению международного партнера Penal Reform International в Центральной Азии, одного из известных мировых экспертов, президента Комитета ООН по правам ребенка, судьи Ренаты Винтер, «при изучении различных вопросов правосудия и их обсуждении на площадках с участием различных государств, в том числе Казахстана, стоит понимать, что данные вопросы касаются не только судебной системы, но всех основных государственных органов, включая Министерства внутренних дел, юстиции, образования и науки, труда и социальной защиты, прокуратуру».

- На сегодняшний день существует большая проблема рождения детей в тюрьмах, - говорит Рената Винтер. - Стоит рассмотреть вопрос об освобождении матери от отбывания наказания после исполнения 3 лет ребенку. В данном вопросе мы не должны делать акцент на интересы родителей, ребенок нуждается в защите и заботе, а без родителей он не сможет получить этого. Родителям стоит заботиться о своих детях.

К уязвимым группам в местах лишения и ограничения свободы относятся женщины, лица с ограниченными возможностями, а также несовершеннолетние лица. «Мы не должны допускать, чтобы дети, находящиеся в конфликте с законом, становились частью того же процесса, что и взрослые люди, так как закон не принимает во внимание их возраст, уязвимость и необходимость предоставления им особой защиты», подчеркнула судья. Она считаете, что «нам нужно понимать всю важность развития сотрудничества по данным вопросам между гражданским обществом и судебной системой, а также всеми правоохранительными органами. Ведь большинство существующих проблем в отношениях к уязвимым группам в местах лишения свободы были выявлены неправительственными организациями, и вскоре непосредственно компетентные органы были об этом уведомлены».

Сегодняшний семинар - один из серии семинаров, которые пройдут в семи регионах Казахстана и, как считают устроители, помогут построить диалог между судебной системой и НПО. Цель построения сотрудничества судебной системы с организациями гражданского общества - повысить уровень доступа к правосудию уязвимым группам осужденных и снизить количество нарушений прав человека в местах ограничения и лишения свободы.

- На данный момент количество осужденных в Казахстане составляет около 36 тысяч человек, - привел статистику региональный директор Представительства Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии Азамат Шамбилов. - Среди них 73 несовершеннолетних лица (47 мальчиков, 2 девочки в исправительных учреждениях).

Отмечая рост количества несовершеннолетних осужденных в тюрьмах, Азамат Шамбилов подчеркнул, что в этом году впервые за последние три года произошел рост на 25%, а также 26 детей в возрасте до 3 лет содержатся в женской колонии вместе с матерями. Осужденные женщины - 2800 - составляют 7,7% от общего тюремного населения.

Данное мероприятие организовано Представительством PRI при поддержке Представительства Европейского союза в Казахстане, а также при участии Комитета ООН по правам ребенка, Верховного суда, Академии правосудия при Верховном суде РК и Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Торгын Нурсеитова