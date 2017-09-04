Кадыров сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями фашистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая в понедельник в Грозном на митинге в поддержку мусульман-рохинджа, сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями надзирателей в фашистских лагерях смерти, передает передает РИА Новости





По словом Кадырова, за последние полвека на земле непрерывно шли военные действия, гибли миллионы мирных граждан, но человечество ещё не видело такой массовой жестокости по отношению к старикам, женщинам и детям. По его словам, тысячи и тысячи жителей мьянманского штата Ракхайн постоянно подвергаются насилию.





"Методы военных и монахов по своей жестокости превосходят действия надзирателей в фашистских лагерях смерти. Власти этой страны лишили права на жизнь более одного миллиона рохинья. Их жалкие жилища горят в огне. Беззащитных людей разрывают на части, сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об землю, бросают в огонь. За этим молча наблюдают ООН, Евросоюз, региональные организации Юго-Восточной Азии, короли, президенты, мировая пресса. Вместо резкого осуждения геноцида, ведутся жалкие разговоры о гуманитарной помощи. Вот истинная цена громким заявлениям властителей мира о преданности идеалам свободы и гуманизма", — сказал Кадыров.





По его словам, целый народ стоит на краю гибели, трагедия длится много лет, "но никто не вводит против этой страны экономические и политические санкции".





"В Мьянме длительное время сжигают и режут детей, подпрыгивают на малышах! В чём виноваты дети рохинья, которых хладнокровно убивают? Абсолютно ни в чём! Но эти картинки на телеэкранах не показывают, про это не пишут! Неужели это не повод для того, чтобы мир содрогнулся от ужаса? Так не может дальше продолжаться!", — заявил Кадыров.



