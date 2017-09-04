Акция «Выезжаем, встречаемся, решаем»

в Акмолинской области

Прокуратурой Буландынского района Акмолинской области в рамках акции «Выезжаем, встречаемся, решаем», проводимой по всей Республике Казахстан , совместно с местным исполнительным органом и представителями уполномоченных органов района проведены выездные сходы с населением по принципу «Десанта», где многие проблемы решаются на месте, с проведением широкомасштабной разъяснительной работы.

Основные цели акции: повышение уровня доверия граждан к госаппарату и реальное разрешение проблем, как общественного характера, так и индивидуального.

Всего выездные сходы охватили 11 сельских округов с участием более 320 человек местного населения.

Оказана консультативная помощь по вопросам водоснабжения, электроэнергии, автомобильных дорог и транспорта, медицинского страхования, процедуры получения гражданства, возможностей государственной поддержки предпринимательства, процессов документирования и др. Оказана медицинская помощь на местах, даны разъяснения по ремонту социально-значимых объектов района, решены вопросы занятости безработного населения.

По результатам проведенной акции оказана социальная и правовая помощь 96 участникам сходов, из них: даны разъяснения правового характера 21 участникам, оказана медицинская помощь 16 участникам, помощь по документированию 43 обратившимся, поставлены на учет в центр занятости 16 безработных лиц.

Работа в рамках данной акции продолжается.

Прокурор прокуратуры

Буландынского района

юрист 3 класса Жагыпаров Д.М.