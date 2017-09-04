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 Акция «Выезжаем, встречаемся, решаем»

в Акмолинской области

          

         Прокуратурой Буландынского района Акмолинской области в рамках акции «Выезжаем, встречаемся, решаем», проводимой по всей Республике Казахстан, совместно с местным исполнительным органом и представителями уполномоченных органов района проведены выездные сходы с населением по принципу «Десанта», где многие проблемы решаются на месте, с проведением широкомасштабной разъяснительной работы.

          Основные цели акции: повышение уровня доверия граждан к госаппарату и реальное разрешение проблем,  как общественного характера, так и индивидуального.

          Всего выездные сходы охватили 11 сельских округов с участием более 320 человек местного населения.

          Оказана консультативная помощь по вопросам водоснабжения, электроэнергии, автомобильных дорог и транспорта, медицинского страхования, процедуры получения гражданства, возможностей государственной поддержки  предпринимательства, процессов документирования и др. Оказана медицинская помощь на местах, даны разъяснения по ремонту социально-значимых объектов района, решены вопросы занятости безработного населения.

         По результатам проведенной акции оказана социальная и правовая помощь  96 участникам сходов, из них: даны разъяснения правового характера 21 участникам, оказана медицинская помощь 16 участникам, помощь по документированию 43 обратившимся, поставлены на учет в центр занятости 16 безработных лиц.

         Работа в рамках данной акции продолжается.

          

Прокурор прокуратуры

Буландынского района

юрист 3 класса                                                                                                 Жагыпаров Д.М.

4 сентября 2017, 16:32
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