Акция «Выезжаем, встречаемся, решаем»
в Акмолинской области
Прокуратурой Буландынского района Акмолинской области в рамках акции «Выезжаем, встречаемся, решаем», проводимой по всей Республике Казахстан, совместно с местным исполнительным органом и представителями уполномоченных органов района проведены выездные сходы с населением по принципу «Десанта», где многие проблемы решаются на месте, с проведением широкомасштабной разъяснительной работы.
Основные цели акции: повышение уровня доверия граждан к госаппарату и реальное разрешение проблем, как общественного характера, так и индивидуального.
Всего выездные сходы охватили 11 сельских округов с участием более 320 человек местного населения.
Оказана консультативная помощь по вопросам водоснабжения, электроэнергии, автомобильных дорог и транспорта, медицинского страхования, процедуры получения гражданства, возможностей государственной поддержки предпринимательства, процессов документирования и др. Оказана медицинская помощь на местах, даны разъяснения по ремонту социально-значимых объектов района, решены вопросы занятости безработного населения.
По результатам проведенной акции оказана социальная и правовая помощь 96 участникам сходов, из них: даны разъяснения правового характера 21 участникам, оказана медицинская помощь 16 участникам, помощь по документированию 43 обратившимся, поставлены на учет в центр занятости 16 безработных лиц.
Работа в рамках данной акции продолжается.
Прокурор прокуратуры
Буландынского района
юрист 3 класса Жагыпаров Д.М.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.