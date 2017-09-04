Дарига Назарбаева сохранила должность главы комитета сената

Председатель комитета сената парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева вновь избрана на эту должность, сообщает Sputnik Казахстан.

Кроме того, на пленарном заседании сената были избраны глава комитета по социально-культурному развитию и науке и глава комитета по финансам и бюджету. Ими стали Бырганым Айтимова и Ольга Перепечина соответственно.

«У нас, получается, теперь три представительницы прекрасного пола из шести комитетов будут занимать (должность председателя — ред.). Половина, ровно 50% − это хороший показатель», − прокомментировал назначение председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

На заседании депутаты избрали председателем комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам экс-замгенпрокурора Георгия Кима.

Кроме того, комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству возглавил Аскар Бейсенбаев. Главой комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий стал Женис Нургалиев.