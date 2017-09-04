В Алматы осудили командира, "заминировавшего" военное общежитие

Инцидент произошёл этим летом в Жамбылской области. И это первый случай, когда за подобное преступление осудили военнослужащего.

Год тюремного заключения и лишение офицерского звания. Такой приговор командиру взвода вынесли в суде! Поводом для тяжбы послужила неудачная шутка офицера, передает передает ТК "Алматы"





Будучи в наряде, он позвонил вахтёру и сообщил, что в военном общежитии заложена бомба. На место сразу же были стянуты все экстренные службы, но взрывное устройство найдено не было. Лжетеррорист был задержан практически сразу, так как звонил мужчина с собственного телефона.





Отметим, что инцидент произошёл этим летом в Жамбылской области. И это первый случай, когда за подобное преступление осудили военнослужащего.





«Судом учтены все смягчающие и отягчающие обстоятельства. И приговор, считаю, законом обоснованным. Также должен сказать, что такого вида преступление, насколько мне известно, совершено впервые в условиях воинской службы. И тем более показательно, должно стать уроком», - сообщил заместитель военного прокурора гвардейского гарнизона Игорь Гребенюк.





«Решение алматинского военного суда будем обжаловать, через апелляционную инстанцию, военный суд республики, тут все обстоятельства можно было учитывать. То, что ущерб полностью возмещен. Полностью раскаялся и полностью признал свою вину. Все судебные издержки, а также ущерб, который был нанесен воинской части был возмещен», - сказал адвокат Ахмет Мусабеков



