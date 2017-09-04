После храма в кино: Россиянин рассказал, как протаранил кинотеатр
4 сентября 2017, 16:48
Стоящий на учете у психиатра водитель протаранил здание кинотеатра и поджег автомобиль.
Местные СМИ опубликовали видео допроса водителя, которой сегодня утром протаранил здание кинотеатра "Космос" на уазике. С Денисом Мурашовым правоохранители пообщались в больнице, куда мужчина попал с ожогами, пишет Life.
- В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино, — ответил полицейским Денис Мурашов.
По словам мужчины, он приехал в столицу Урала на своём автомобиле. Однако назвать номер машины он так и не смог.
Ранее в пресс-службе регионального управления СК сообщили, что Денис Мурашов стоит на учёте у психиатра.
Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге УАЗ, в котором находилось несколько газовых баллонов и бочка с неизвестной жидкостью, протаранил кинотеатр. После этого здание загорелось. Водителя автомобиля, который сбежал с места ЧП, задержали, когда он обратился в больницу.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876126-01ab47d3037bd4825948ecd5241e9572
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...