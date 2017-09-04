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После храма в кино: Россиянин рассказал, как протаранил кинотеатр

4 сентября 2017, 16:48

Стоящий на учете у психиатра водитель протаранил здание кинотеатра и поджег автомобиль.

Местные СМИ опубликовали видео допроса водителя, которой сегодня утром протаранил здание кинотеатра "Космос" на уазике. С Денисом Мурашовым правоохранители пообщались в больнице, куда мужчина попал с ожогами, пишет Life.

- В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино, — ответил полицейским Денис Мурашов.

По словам мужчины, он приехал в столицу Урала на своём автомобиле. Однако назвать номер машины он так и не смог.


Ранее в пресс-службе регионального управления СК сообщили, что Денис Мурашов стоит на учёте у психиатра.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге УАЗ, в котором находилось несколько газовых баллонов и бочка с неизвестной жидкостью, протаранил кинотеатр. После этого здание загорелось. Водителя автомобиля, который сбежал с места ЧП, задержали, когда он обратился в больницу.

Фото: кадр из видео.

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