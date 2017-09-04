Реинкарнация Гитлера: что думают известные казахстанцы событиях в Мьянме

Сегодня по всем социальным сетям гуляет множество шокирующих фото и видео, в которых неизвестные издеваются над рохинджа, пытают, убивают женщин и детей за то, что они придерживаются мусульманского вероисповедания.

События в Мьянме вызвали большой резонанс, мировое сообщество возмущено жестокими убийствами мусульман, сообщает Zakon.kz





Конфликт на территории западного штата Ракхайн в Мьянме между составляющими большинство жителей страны буддистами и мусульманскими народностями длится уже не один год. По неофициальным данным, жертвами столкновений между силовиками и мусульманами стали несколько тысяч человек.





Сегодня по всем социальным сетям гуляет множество шокирующих фото и видео, в которых неизвестные издеваются над рохинджа, пытают, убивают женщин и детей за то, что они придерживаются мусульманского вероисповедания.





Мусульмане разных стран выходят на митинги и протестуют в поддержку своих единоверцев в Мьянме. Также этот вопрос широко обсуждается в социальных сетях, в том числе на просторах Казнета.







«Судья в судный день один Аллах! Со вчерашнего дня крик маленьких детей таки и стоит в моих ушах, не могу забыть кровавые слезы на глазах беззащитных ребят. У меня нет слов....», - написал известный казахстанский певец Сакен Майгазиев.





«Когда в Европе, какой то взрыв или якобы теракт, где пару царапин получили 5-6 человек, они кричат на весь мир и даже умудряются посадить с улицы человека с бородой просто так и обвиняют во всем в этом невинных мусульман. А когда перед их носом за один день убивают тысячи людей, они все молчат и ведут себя, как ни в чем не бывало! Пусть Аллах укрепит наших братьев и сестер и да придет время, когда все будут отвечать за свои дела! #Бирма #islam И как теперь назвать таких буддистов и тому подобных... Они даже не собаки!», - высказался боец смешанного стиля Куат Хамитов.







«У буддистов есть поверье, что души людей не умирают, а переселяются. Я точно знаю в кого переселилась душа главного фашиста Адольфа Гитлера - это Ашит Виратху.

Грязный уголовник, который устроил геноцид в Аракане, убивая тысячу безащитных людей, среди которых: старики, женщины и самое страшное - маленькие дети.

Мое сердце разрывалось на тысячу кусочков, а на глазах невольно наворачивались слезы. Я видел на экране своего смартфона повешанных маленьких детей, детей - которых помещали в резиновые шины и жгли, ребёнка, который кричит от боли из-за того, что его бьют электрошокером, а ему нет и года...

Их солдаты это не люди! Это мрази у которых нет ни сердца, ни веры, ни человечности. Но все же это не дает нам право говорить плохо о религии в целом. Религия не плохая, плохие люди. Конкретные люди.

В связи с происходящим у меня есть несколько вопросов. Куда смотрит мировая общественность? Где хваленный ООН? Где мнение лидеров наций?

Только Эрдоган и Кадыров высказали своё мнение. А скорее у них на это хватило смелости. А остальные?

Если бы обидели геев тут бы вся толерантная Европа и Америка вывели бы войска! Но зачем им думать о чужом геноциде.

Я с тобой, народ рохинджа! Но единственное, что я могу сделать сейчас это лишь помолиться за тебя, и я буду делать это искренне, потому что не один народ на земле не заслуживает такой учести!





P.S. Девочка на фото стала символом Мьянского геноцида, символом варварства в XXI, символом человеческой боли», - написал основатель строительного холдинга Кайрат Кудайберген.



