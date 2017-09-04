Винкельманн бросит Audi ради Bugatti

Стефан Винкельманн, лишь весной прошлого года возглавивший спортивное подразделение Audi после более чем десятилетней карьеры на посту босса Lamborghini, вновь сменит место работы. По данным Autocar, которые пока не подтверждены официально, Винкельманн возглавит Bugatti вместо Вольфганга Дюрхаймера.





При Винкельманне Audi quattro GmbH переименовали в Audi Sport GmbH. Были выпущены родстеры R8 Spyder V10 и R8 Spyder V10 plus, купе R8 Audi Sport edition, купе RS 5, обновленный хетчбэк RS 3 Sportback, седан RS 3. Электрический спорткар R8 e-tron, наоборот, сняли с производства. Предполагается, что теперь «заряженными» моделями Audi будет заведовать Михаэль-Юлиус Ренц, отвечающий за китайский бизнес бренда.





В Bugatti Стефан Винкельманн займется новыми модификациями суперкара Chiron. При этом со временем Вольфганг Дюрхаймер уступит своему коллеге и пост главы Bentley: якобы, топ-менеджер хотел уйти сразу из обеих компаний, но его попросили остаться до выпуска нового кабриолета Bentley Continental GTC.





Примечательно, что Вольфганг Дюрхаймер дважды возглавлял Bentley и Bugatti, а в промежутке между этими двумя периодами руководил отделом исследований и разработок Audi.



