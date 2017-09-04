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Утверждены Правила выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил РК

Аннотация к документу: Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 356 «Об утверждении Правил выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан»

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» утверждены Правила выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Служебное удостоверение военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан является официальным документом, подтверждающим принадлежность лица к органам военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, его должность и воинское звание, право на ношение и хранение оружия и специальных средств.

Жетон военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан служит специальным индивидуальным номерным знаком, подтверждающим его личность и полномочия по выполнению им своих служебных задач.

Служебное удостоверение соответствует описанию служебного удостоверения военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Жетон изготавливается в соответствии с описанием жетона военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

4 сентября 2017, 16:51
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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