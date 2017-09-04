В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» утверждены Правила выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Служебное удостоверение военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан является официальным документом, подтверждающим принадлежность лица к органам военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, его должность и воинское звание, право на ношение и хранение оружия и специальных средств.

Жетон военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан служит специальным индивидуальным номерным знаком, подтверждающим его личность и полномочия по выполнению им своих служебных задач.

Служебное удостоверение соответствует описанию служебного удостоверения военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Жетон изготавливается в соответствии с описанием жетона военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.