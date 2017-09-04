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Утверждены Правила выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил РК
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Аннотация к документу: Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 356 «Об утверждении Правил выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан»
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В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» утверждены Правила выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Служебное удостоверение военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан является официальным документом, подтверждающим принадлежность лица к органам военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, его должность и воинское звание, право на ношение и хранение оружия и специальных средств.
Жетон военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан служит специальным индивидуальным номерным знаком, подтверждающим его личность и полномочия по выполнению им своих служебных задач.
Служебное удостоверение соответствует описанию служебного удостоверения военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Жетон изготавливается в соответствии с описанием жетона военнослужащего органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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