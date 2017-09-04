Избран уполномоченный по правам человека в Казахстане

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК рассмотрел представление Президента РК об избрании на должность уполномоченного по правом человека в РК Аскара Шакирова, передает BNews.kz.

Аскар Шакиров, 1956 года рождения. Окончил институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «историк-востоковед». Кандидат юридических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса.

С сентября 2007 года является уполномоченным по правам человека в РК.

По результатам рассмотрения представления Президента РК, руководствуясь пунктом 3 статьи 22 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и пунктом 82 регламента Сената Парламента РК, Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента РК в соответсвии с подпунктом 1-1) статьи 55 Конституции РК и на основании представления Президента РК от 24 августа 2017 года избрать Шакирова Аскара Оразалиевича на должность уполномоченного по правам человека в РК.

Напомним, председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената является Дарига Назарбаева.