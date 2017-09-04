Приоритеты, обозначенные Главой государства, обсудили на первом заседании Бюро Мажилиса

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось первое в третьей парламентской сессии заседание Бюро Мажилиса. Обсужден блок вопросов с учетом законодательных приоритетов, обозначенных Президентом Казахстана на открытии парламентской сессии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.





Это проекты финансовых законов: «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы». В этом ряду и законодательные поправки относительно совершенствования бюджетного законодательства, а также проект Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и сопутствующие поправки.





Среди поступивших в Мажилис и проект новых законодательных норм по вопросам жилищных отношений, в Кодекс об административных правонарушениях, а также относительно контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.





В числе новых и пакет ратификационных актов: Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, поправки в Конвенцию между Казахстаном и Индией об избежании двойного налогообложения и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года.





Поступивший в Мажилис ратификационный пакет включает также поправки в Соглашение Казахстана с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года и казахстанско-норвежское Соглашение о международных автомобильных перевозках.





В ряду новых и законопроект «О ратификации Конвенции о выдаче» и такие ратификационные акты, как соглашения Казахстана с Саудовской Аравией о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.





Наряду с этим Бюро Мажилиса включило сегодня в проект повестки пакет ратификационных актов, которые будут рассмотрены на заседании пленарного заседания. Это Договоры Казахстана с Сербией: о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче, а также о передаче осужденных лиц.





Сегодня на заседании Бюро принято решение о проведении парламентских слушаний на тему введения Единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике.





И, кроме того, в проект повестки пленарного заседания Палаты предложен вопрос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса на третью сессию.



