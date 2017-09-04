Солиста "Иванушек" удивил "лежачий фен" в номере актюбинской гостиницы

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов удивился дизайну номера гостиницы в Актобе. Видеозапись певец опубликовал на своей Видеозапись певец опубликовал на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz





Сначала певец отметил красоту и роскошь номера. Но затем он обнаружил, что стационарный телефон не подключен к сети.





"Надо позвонить на ресепшн, заказать холодной водички. Раз, смотрю, телефончик здесь в тумбочке, но он не работает - здесь нет связи внутренней. Поэтому администратор дала мне свой мобильный телефон казахский", - рассказал артист.





Андрей также посетовал на то, что телевизор и холодильник не подключаются, так как ему не удалось обнаружить розетку. Певец перенес холодильник к розетке, однако и здесь его ожидал неприятный сюрприз - не подходила вилка от розетки.





Особенно удивило артиста расположение фена. Он находился у спального дивана.





"Гордость дизайна этого отеля это "лежачий фен". Дамы и господа, любуйтесь. Welcome to гастроли с "Иванушками", - заключил Андрей Григорьев-Апполонов.







