В Мажилисе пройдут парламентские слушания о переходе казахского языка на латиницу
4 сентября 2017, 17:09
По итогам парламентских слушаний предполагается принятие соответствующих Рекомендаций.
11 сентября в Мажилисе пройдут парламентские слушания о переходе казахского языка на латиницу, сообщает Zakon.kz.
В парламентских слушаниях примут участие, как ожидается, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, Заместитель Премьер-Министра Ерболат Досаев, депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов.
В рамках программы «Рухани жаңғыру» предусматривается обсуждение предложений рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан.
К обсуждению также приглашены разработчики проекта алфавита – руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры высших учебных заведений, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, в том числе и зарубежные, представители общественных организаций, средств массовой информации.
По итогам парламентских слушаний предполагается принятие соответствующих Рекомендаций.
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