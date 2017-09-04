Назначен заместитель прокурора Алматы

Берик Адамов назначен временно исполняющим обязанности заместителя прокурора города Алматы, сообщает Zakon.kz.

«Приказом Генерального Прокурора от 31 августа 2017 года Берик Абызбаевич Адамов назначен временно исполняющим обязанности заместителя прокурора города Алматы», - сообщается на сайте Алматинской прокуратуры.

Адамов Б.А. родился в 1983 году в Павлодарской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «правоведение», а также Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации (магистр права). В разное время занимал должности помощника прокурора города Павлодар, района «Алматы» г.Астана, старшего помощника прокурора района «Алматы» г.Астана, прокурора Управления прокуратуры г.Астана, прокурора отдела 1 Департамента Генеральной прокуратуры, начальника 4-Управления прокуратуры Карагандинской области и г.Астана, прокурор г. Экибастуз Павлодарской области.