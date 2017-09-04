Назарбаев призвал минздрав решить проблемы с самозанятыми в системе медстрахования

Министерство здравоохранения должно решить вопросы доступа к медицинским услугам самозанятых в системе медицинского страхования, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает КазТАГ.

«Не могу не остановиться на страховании в медицине. (…) У нас 2,7 млн человек считаются самозанятыми. Я все время задаю вопрос всем министрам социальной защиты - где это такое есть в мире слово «самозанятые». Это самый прямой уход от налогов - вот что это такое. Он должен расплатиться с государством за возможность заниматься своим делом. Он что, безработный? За безработных мы приняли решение - если у тебя нет работы, мы даем микрокредит в деревне. Купи две коровы, дои их и продавай, или посади огород и плати государству. Хорошо поработаешь - в следующем году еще пять раз дадим», - сказал Н. Назарбаев на совместном заседании обеих палат парламента в понедельник.

«Получается, эти 3 млн самозанятых останутся за бортом медицинского страхования? То есть им мы должны, как раньше (обеспечивать доступ к медуслугам - КазТАГ), а этим говорим «плати». (…) Давайте разберемся в основах. Я еще раз говорю - наверное, будем переходить, это прогрессивно, я не против, но давайте не спотыкаться опять», - подчеркнул президент.

При этом глава государства обратился к министру здравоохранения Елжану Биртанову с просьбой разобраться в ситуации.

«Министр здравоохранения, я прав или нет? Почему вы говорите, что мы переходим к медицинскому страхованию, если у нас такие вопросы? Давайте этих переведем на страховое, а этим будем платить. Тогда он скажет: почему я должен платить, если какая-то часть населения будет бесплатно получать эти услуги? Давайте разбираться. И когда разберемся, примем совместное решение с вами, с парламентом вместе», - констатировал Н. Назарбаев.

Президент подчеркнул, что во всем мире страхование является важной стороной социальной защиты граждан, а страховые организации - крупными инвесторами.

«В нашей стране тоже надо развивать страхование, поднимать уровень доступности страховых услуг. Это прогрессивное направление, в конце концов, нам надо идти к нему. Уже идут вклады в фонды, как оказалось, а когда близко это рассмотрели, там есть немало вопросов», - заключил он.

Напомним, с 1 июля 2017 года вступила в силу норма об обязательной уплате взносов по медстрахованию.

Как поясняла председатель правления Фонда социального медицинского страхования Елена Бахмутова, с 1 июля работодатель начинает платить ежемесячно 1% от зарплаты работника, к 2020 году эта ставка постепенно увеличится до 3%. Индивидуальные предприниматели (ИП) и приравненные к ним лица - адвокаты, нотариусы, медиаторы - оплачивают взнос за себя в размере 5% от 2 минимальных зарплат - Т2445,9 в редакции 2017 года. За наемных работников, если они есть, ИП платят как работодатели.