В четырёх областях Казахстана введут двухлетний мораторий на отстрел волков

Ограничения на отстрел будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях.

Из-за снижающейся популяции волков в Казахстане будет введён двухлетний запрет на их отстрел сразу в четырёх областях. Вскоре планируется запретить отстрел животных на снегоходах из-за недобросовестных охотников, сообщает сообщает informburo.kz





Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров рассказал, что несмотря на то, что целенаправленный мониторинг не проводится, по данным комитета, численность волков продолжает снижаться в степных районах страны. В связи с этим в МСХ введут двухлетний мораторий на отстрел волков на территории Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областей.





"Мораторий не будет распространяться на южные области, где ситуация намного лучше и нет бессистемной охоты на волка. Предложили закон о запрете охоты на волка на снегоходах. Это является лазейкой, потому что под видом охоты на волка производится отстрел других животных. ", – уточнил Устемиров.





Основной осенне-зимний охотничий сезон в республике открывается в первую субботу сентября 2017 года и, в зависимости от вида животных, продолжается до 15 февраля 2018 года.





По словам Кайрата Устемирова, в этом году увеличены размеры возмещения вреда за нарушения природоохранного законодательства. К примеру, за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250 МРП, за сайгака – 350 МРП, за утку 5 МРП.



