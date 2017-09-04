Глава государства поручил пересмотреть некоторые виды налогов

Новый проект Налогового Кодекса рассмотрят в этом году в парламенте. Изменения могут коснуться некоторых видов налогов, образования и здравоохранения. По крайней мере, это направление дал сегодня депутатам президент Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«В этом году на рассмотрение парламента будет внесен проект нового Налогового кодекса. Мы должны значительно улучшить налоговую политику и стимулировать бизнес работать прозрачно, без «серых» схем. Это я хочу, как раз, к (заместителю премьер-министра Ерболату - от авт.) Досаеву обратиться. Сейчас изменились условия, мировой рынок изменился. Конечно, в хорошие годы мы сделали «плоский» подоходный налог - 10% всем, 20% корпоративный налог - всем. Я считаю, мы правильно делали. А сейчас надо посмотреть - где источники доходов нашего бюджета, как приспособить Налоговый кодекс к этому?», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент попросил депутатов очень внимательно изучить мировой опыт, в том числе опыт стран Северной Европы, где корпоративный налог достигает 40%, и напомнил, что в Казахстане бесплатное образование, здравоохранение, за которые нужно платить.

«Поскольку мы государство, которое дает бесплатное образование, здравоохранение, но за это надо платить же людям. Поэтому, в какую сторону нам идти надо очень крепко продумать. Также следует отметить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование», - сказал глава государства.

В ходе текущей сессии он также поручил депутатам отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование, обновить таможенное законодательство.

«В ходе текущей сессии представить и обновить таможенное законодательство. Много раз мы говорим, сейчас в Евразийском экономическом союзе находимся и там есть общие правила, но и нам надо упростить, чтобы наш экспорт и импорт, приезд людей, которых мы сейчас в Казахстан привлекаем по туризму, проходила, так как это делается в самых развитых странах мира», - добавил Назарбаев.

Татьяна Ковалева