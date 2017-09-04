Международный турнир по Муай тай прошел в Атырау

В общей сложности турнир собрал более тысячи зрителей.

3 сентября в Атырау прошел международный турнир по муай тай посвященный памяти известного казахстанского ученого Амена Аманкулова. В ходе турнира спортсмены сборной Казахстана сразились против бойцов из Тайланда, Бразилии, Южной Африки, России и Австралии, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.









В общей сложности турнир собрал более тысячи зрителей. Для них помимо боев были приготовлены выступления звезд казахстанской эстрады.





- В городе очень долгое время не проводились турниры по муай тай, последний был в 1999 году. Мы решили дать новый импульс тайскому боксу. В первую очередь делается это для развития и популяризации этого вида спорта. Стоит отметить, что Атырауская федерация Муай тай является одной из сильнейших в Казахстане, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.









В итоге в восьми из девяти боев победу одержали казахстанские бойцы, доказавшие, что казахстанская школа муай тай не зря считается одной из сильнейших в мире.



