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Международный турнир по Муай тай прошел в Атырау

4 сентября 2017, 17:52

В общей сложности турнир собрал более тысячи зрителей.

3 сентября в Атырау прошел международный турнир по муай тай посвященный памяти известного казахстанского ученого Амена Аманкулова. В ходе турнира спортсмены сборной Казахстана сразились против бойцов из Тайланда, Бразилии, Южной Африки, России и Австралии, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.



В общей сложности турнир собрал более тысячи зрителей. Для них помимо боев были приготовлены выступления звезд казахстанской эстрады.

- В городе очень долгое время не проводились турниры по муай тай, последний был в 1999 году. Мы решили дать новый импульс тайскому боксу. В первую очередь делается это для развития и популяризации этого вида спорта. Стоит отметить, что Атырауская федерация Муай тай является одной из сильнейших в Казахстане, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.



В итоге в восьми из девяти боев победу одержали казахстанские бойцы, доказавшие, что казахстанская школа муай тай не зря считается одной из сильнейших в мире.


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