Церемония взвешивания Головкина и Альвареса будет открытой

Промоутер казахстанского боксера чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина - Том Леффлер сообщил о том, что це

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взвешивания GGG и Сауля «Канелло» Альвареса будет открыта для публики, сообщает

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