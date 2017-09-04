Церемония взвешивания Головкина и Альвареса будет открытой
4 сентября 2017, 17:53
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile Arena.
Промоутер казахстанского боксера чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина - Том Леффлер сообщил о том, что церемония взвешивания GGG и Сауля «Канелло» Альвареса будет открыта для публики, сообщает Zakon.kz.
Взвешивание состоится накануне боя в гостинично-развлекательном комплекс MGM Grand.
Напомним, бой состоится 16 сентября на арене T-Mobile Arena.
Фото: HBO.com
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