Церемония взвешивания Головкина и Альвареса будет открытой

4 сентября 2017, 17:53

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile Arena.

Промоутер казахстанского боксера чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина - Том Леффлер сообщил о том, что церемония взвешивания GGG и Сауля «Канелло» Альвареса будет открыта для публики, сообщает Zakon.kz.

Взвешивание состоится накануне боя в гостинично-развлекательном комплекс MGM Grand.


Напомним, бой состоится 16 сентября на арене T-Mobile Arena.

Фото: HBO.com

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