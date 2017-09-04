В Мажилисе пройдут парламентские слушания о переходе казахского языка на латиницу

11 сентября в Мажилисе пройдут парламентские слушания о переходе казахского языка на латиницу, сообщает Zakon.kz.

В парламентских слушаниях примут участие, как ожидается, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, Заместитель Премьер-Министра Ерболат Досаев, депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» предусматривается обсуждение предложений рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан.

К обсуждению также приглашены разработчики проекта алфавита - руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры высших учебных заведений, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, в том числе и зарубежные, представители общественных организаций, средств массовой информации.

По итогам парламентских слушаний предполагается принятие соответствующих Рекомендаций.