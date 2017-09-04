Эксперты объяснили падение курса биткоина после рекордного роста

Самая известная криптовалюта – биткоин – на выходных достигла нового исторического рекорда в 5000 долларов, однако уже через несколько часов его курс начал падать. Эксперты называют причины такого поведения валюты и что ее ждет в перспективе, пишет «Взгляд».

Курс криптовалюты биткоин в конце прошлой недели достиг исторического максимума, достигнув 5013 долларов на электронной биржи Coindesk («Койндеск»). В ходе торгов 2 сентября самая известная криптовалюта добралась до максимального значения рано утром по московскому времени, но уже к обеду курс биткоина снизился на 5,41% и составил 4680.

В понедельник, по данным Coindesk, курс биткойна упал на 5% до 4397 долларов. Вторая по популярности криптовалюта - эфир (Ethereum) - подешевела на 15%, до 300 долларов.

«Конкретных причин роста волатильности на рынке криптовалют в последние дни нет. Это связано с ажиотажным спросом на актив. Желающих купить биткоин много, а предложение очень ограничено, соответственно, цена растет», - считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«После введения нового протокола для увеличения емкости сети, хард-форка (разделения биткоина), геополитической напряженности (биткоин стал привлекать спрос на безопасность), цена криптовалюты стремительно росла. И в конце прошлой недели сработали стандартные условия рынка: после ралли с 3500 долларов в августе до исторического пика около 5000 долларов на выходных, инвесторы начали продавать, ожидая коррекции», - говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Иными словами, спекулянты и инвесторы решили заработать на этом быстрые деньги. Когда криптовалюта коснулась психологически важной отметки в 5000 долларов на нескольких биржах, трейдеры начали массивную продажу, поэтому всего за несколько часов курс биткоина снова упал. Основная масса ведущих криптовалют также показала падение. На биткоин сегодня приходиться почти 46% всего рынка, а эфиру, например, принадлежит около 20%.

Кроме того, могли сказаться слухи о том, что биржа BTC-e (где ведется торговля криптовалютой) продаст крупный объем биткоина и Ethereum (эфир) и выплатит большую часть задолженности всем желающим выйти участникам, считает аналитик компании Neoron Андрей Подолян, которого цитирует Forklog.

«Одной из причин падения биткоина сейчас может быть распоряжение Народного банка Китая о запрете на проведение в стране первоначальных предложений монет (ICO). Китайский рынок очень привлекателен для майнеров и крипто-инвесторов, естественно, что реакция на подобное распоряжение негативная. Однако падение может быть и обычной коррекцией после взлета в выходные», - рассуждает Анна Кокорева.

Столь сильная волатильность для рынка криптовалют не является чем-то необычным. Рост или падение криптовалют на 10-20% происходит чуть ли не через день. Это вполне естественное явление, ведь рынок только проходит свое становление.

«Коррекция биткоина закономерна. Криптовалюты в силу малой величины рынка очень волатильны. Мало того, эта коррекция вполне может опустить биткоин еще на 20%. И для ее волатильности это будет нормально», - считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Но в долгосрочной перспективе эксперты все же сходятся во мнении, что будет рост, хотя и со значительными колебаниями.

«Далее, предполагаю, биткоин будет стремиться к преодолению максимальных отметок. Постепенно будет повышаться ликвидность этого рынка, его капитализация, что постепенно же станет уменьшать колебания цены», - считает Хохрин.

«Динамику прогнозировать сложно, она действительно краткосрочно может пойти вверх, так как в ее пользу могут вновь сыграть факторы спроса на криптовалюту после коррекции, непредсказуемые события вокруг Северной Кореи и факторов внутри самого мира криптовалют, например, новая регуляция или события вокруг технических аспектов этого рынка», - отмечает Купцикевич.

Биткоин может упасть и до 4240 долларов, но в любом случае плавно вернется в районе 5000 долларов, а после прохода этом отметки может быть сразу 7000 долларов, а там и 10 тыс. долларов недалеко, не исключает Подолян.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС