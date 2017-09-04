Штраф более 600 тысяч тг грозит виновнику столкновения Toyota Camry и трактора в Актау
В ДТП пострадали три человека.
Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области, пишет региональное издание «Лада».
По факту столкновения трактора и Toyota Camry ведется досудебное расследование.
- Досудебное расследование проводят по части 1 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, авария произошла на перекрестке у «Адайской автобазы» 30 августа примерно в 12:00. В ДТП пострадали три человека.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.