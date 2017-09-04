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Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял министра обороны Сербии

4 сентября 2017, 18:33

Стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты в области военно-технического сотрудничества.

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с министром обороны Сербии Александром Вулиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе встречи обсуждены актуальные направления двустороннего сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса Казахстана и Сербии. Стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты в области военно-технического сотрудничества.

Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил, что «ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двусторонних казахстанско-сербских отношений», подчеркнув, что для наращивания сотрудничества есть большой потенциал.

Министр обороны Сербии, в свою очередь, отметил продуктивность визита в Казахстан, в ходе которого достигнуты конкретные договоренности для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества.

В ходе пребывания в Астане делегация министерства обороны Сербии во главе с А.Вулиным посетила объекты оборонно-промышленного комплекса.


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