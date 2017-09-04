Суд отказался обвинять Киркорова в плагиате

Московский городской суд подтвердил законность отказа возбуждать уголовное дело о плагиате против певца Филиппа Киркорова по заявлению французского музыканта Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, которых российский артист ранее обвинил в вымогательстве, передает сайт «Вести».

Об этом сообщил Трунов, который констатировал отказ Мосгорсуда в удовлетворении апелляционной жалобы. По его словам, он как адвокат считает, что ни следствие, ни суд не приняли во внимание экспертизу, проведенную Парижским апелляционным судом, в которой однозначно указывается на наличие плагиата.

Трунов отметил, что отказ базируется на экспертном заключении министерства культуры России, которая не усмотрела заимствований у Киркорова произведений Маруани.

Юрист заявил, что решение Мосгорсуда будет обжаловано, как незаконное и необоснованное, в кассационной инстанции, а также в Европейском суде по правам человека.

Скандал начался осенью прошлого года. В ноябре 2016 года лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей с Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав. По мнению музыканта, песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является на 41% переработкой его песни Symphonic Space Dream.

Вечером 29 ноября 2016 года Трунов и Маруани были доставлены из отделения Сбербанка на Покровке в следственный отдел полиции, откуда их отпустили во втором часу ночи следующего дня.

В банке, по их словам, они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".

При этом адвокат российского исполнителя Александр Добровинский заявил, что никто не договаривался с Маруани, напротив, его клиент написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны французского музыканта и его адвоката.

После ряда проверок полиция отказала Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.