Включить казах курес в школьную программу предложили в Казахстане

«Наша борьба является еще и частью нашей самобытной культуры. Развивать ее нужно для нашей идентификации за рубежом, чтобы нас ассоциировали у них с нашим видом спорта» - Арман Шураев.

Накануне абсолютного чемпионата мира по казах курес «Alem Barysy» председатель попечительского совета фонда развития казах курес «Қазақстан Барысы» Арман Шураев заявил о том, что в этот национальный вид спорта требуются вливания раз в 50 меньше, чем в футбол и хоккей. Он подчеркнул необходимость введения борьбы казах курес в учебную программу средних общеобразовательных школ, сообщает ortcom.kz.

Государству выгодно развивать борьбу казах курес, которая является одним из моментов идентификации нашего народа, сказал Арман Шураев в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. «Наша борьба является еще и частью нашей самобытной культуры. Развивать ее нужно для нашей идентификации за рубежом, чтобы нас ассоциировали у них с нашим видом спорта», - подчеркнул Арман Шураев.

«Я хотел бы, чтобы наша борьба имела такую известность, популярность в мире как борьба сумо, в принципе, мы идем к этому», - отметил спикер.

Председатель попечительского совета фонд «Қазақстан Барысы» уверен в том, что казах курес станет популярным во всем мире в том случае, если спорт «будет женат» на элементах шоу. «Я думаю, что мы смогли сделать такой симбиоз. Пройдет 10 лет и о нашей борьбе будут знать не меньше, чем о борьбе сумо. Хотя история японского сумо насчитывает порядка 1,5 тысячи лет. Наша борьба тоже древняя, но в советский период, к несчастью, нашу борьбу полностью запретили. Хотя наши братья монголы сумели сохранить аутентичность этого вида спорта и в ту пору, несмотря на то, что их называли 16-ой республикой. Мы только-только в рамках программы «Рухани жангыру» начали возрождать и развивать свой национальный вид спорта. Я думаю, у нас это получится. Приведу пример, в той же Корее - таэквондо, в Японии то же сумо - являются частью школьной программы».

Арман Шураев выразил уверенность, что усилиями сочувствующих людей фонд «Қазақстан Барысы» сможет сделать борьбу казах курес частью школьной программы, поскольку помимо всех плюсов это еще и доступный вид спорта в отличие от гольфа и хоккея.

Фото zhambylnews.kz