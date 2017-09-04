На аукционе eBay выставили казахстанскую монету-оберег

На сайте интернет-аукциона eBay выставили на продажу коллекционную «Монету Благополучия» казахстанского производства, номиналом в 100 тенге, передает Zakon.kz.

Стартовая цена лота - 99,9 доллара. При этом на казахстанских торговых онлайн-площадках стоимость монеты достигает 40 тысяч тенге.

Нацбанк РК выпустил монету в продажу 29 августа. Ее стоимость составляла 13 200 тенге. Монета весит 39,3 гр (кольцо - из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск - из тантала массой 20 граммов), диаметр описанной окружности - 38,61 миллиметра, качество изготовления «proof», максимальный тираж - 2,5 тысячи штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.

На внутренний рынок Казахстана пошло две тысячи монет, их раскупили за два дня.

Стоимость некоторых коллекционных монет казахстанского производства превышает полмиллиона тенге. Так, юбилейная монета «Астана 10 жыл» перепродается частниками за 600 тысяч тенге.