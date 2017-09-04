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Третью мировую войну предсказал американский бизнесмен Илон Маск

4 сентября 2017, 19:06

По его мнению, её причиной может стать соперничество в искусственном интеллекте на уровне государств.

Американский бизнесмен Илон Маск, известный своими масштабными проектами в инновационных технологиях, увидел зачатки условий, которые, по его мнению, могут привести к третьей мировой войне.

— Началось… — коротко написал Маск в своём микроблоге в "Твиттере".

Это был комментарий к словам президента РФ Владимира Путина, сказанным на недавней встрече со школьниками. Глава государства отметил тогда, что тот, кто добьётся лидерства в сфере искусственного интеллекта, станет "властелином мира", пишет Лайф.

— Китай, Россия, скоро все государства с сильной компьютерной наукой (будут в это вовлечены. — Прим. ред.). Соперничество в искусственном интеллекте на государственном уровне, наиболее вероятно, и станет причиной третьей мировой войны, по моему мнению, — добавил Маск.

Эта идея не новая для него. Бизнесмен уже называл искусственный интеллект главной угрозой человечеству. Ранее такое же предостережение сделал и известнейший учёный и популяризатор науки Стивен Хокинг, назвав искусственный интеллект возможной причиной гибели человеческой цивилизации.

Фото: © REUTERS/Brian Snyder


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