Третью мировую войну предсказал американский бизнесмен Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск, известный своими масштабными проектами в инновационных технологиях, увидел зачатки условий, которые, по его мнению, могут привести к третьей мировой войне.

— Началось… — коротко написал Маск в своём микроблоге в "Твиттере".

Это был комментарий к словам президента РФ Владимира Путина, сказанным на недавней встрече со школьниками. Глава государства отметил тогда, что тот, кто добьётся лидерства в сфере искусственного интеллекта, станет "властелином мира", пишет Лайф.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.