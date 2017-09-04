Назарбаев назначил нового члена Счетного комитета
Им стал Адылгазы Бергенев.
Указом Главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Бергенев родился 15 мая 1958 года в селе Шелехово, Бородулихинский район, Семипалатинская область, КазССР. Получал образование в Семипалатинском финансово-экономическом техникуме (1976); Семипалатинском зоотехническо-ветеринарном институте (1987).
Трудовой стаж: · Налоговый инспектор Бородулихинского района Семипалатинской области (1978);· Инструктор организационного отдела Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области (1978-1981);· Председатель исполкома Орловского сельского Совета народных депутатов Бородулихинского района Семипалатинской области (1981-1983);· Заведующий организационным отделом Бородулихиснкого райисполкома Семипалатинской области (1983-1984);· Инструктор отдела сельского хозяйства Бородулихинского райкома Компартии Казахстана Семипалатинской области (1984-1986);· Секретарь партийной организации колхоза имени Пушкина Бородулихинского района Семипалатиснкой области (1986-1990);· Главный налоговый инспектор налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области (1990-1991);· Начальник налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области (1991-1994);· Первый заместитель начальника налоговой инспекции по Семипалатинской области (1994-1995);· Начальник областного управления налоговой полиции по Семипалатинской области (1995-1997);· Первый заместитель акима Семипалатинской области, и.о. акима Семипалатинской области (04.1997-05.1997);· Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1997-1998);· Аким города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области (06.1998-10.1998);· Государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1998-1999);· Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (1999-2003);· Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2007);· Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (02.2007-07.05.2008);· Аким Восточно-Казахстанской области (07.05.2008-04.03.2009).
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