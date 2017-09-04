Российская актриса умерла от рака, в который не верили пользователи Instagram

Стелла Барановская боролась с онкологией больше двух лет и практиковала в том числе нетрадиционные методы лечения, за что на неё и ополчились в соцсетях.

Российская модель и актриса Стелла Барановская скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщила в соцсетях её подруга, известная журналистка и телеведущая Катя Гордон. Стелла с декабря 2015 года боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее. У девушки остался маленький сын, пишет «Лайф».

Так получилось, что широкую известность в Интернете молодая актриса приобрела именно в связи со своей болезнью. Сотни тысяч подписчиков наблюдали за тем, как она борется с онкологией, оправляется после химиотерапии и проходит реабилитацию в тёплых странах с благоприятным климатом.





В этой борьбе её поддерживали не только простые люди, но и селебрити. Некоторые из них даже размещали банковские счета для сбора средств на лечение и реабилитацию Стеллы.





После нескольких курсов химиотерапии девушка решила сделать ставку на нетрадиционные методы лечения. Она приехала в одну из клиник в США, где якобы практикуют лечение онкологии методом детоксикации. Пациентам там предлагают посещать специализированные занятия по йоге и проходить облучение в инфракрасной сауне.





Примерно в это же время в соцсетях появились группы, призывающие развенчать миф о Стелле Барановской. Администраторы утверждали, что болезнь девушки — мнимая, а все собранные — якобы на лечение — деньги она тратит на фешенебельные курорты, спа-салоны и красивую жизнь.





— Стелла умерла какой-то мученической смертью, в диких болях и переживаниях, — написала на своей странице в соцсети Катя Гордон. — Ей помогали друзья, и жила она в нищете. Артём денег дал квартиру снять, Анфиса, Зара помогали как могли. А вот и нет человека. Есть ребёнок Даня с прочерком в графе "отцовство", а дедушка с бабушкой, богатые светские люди, и знать о нём не хотят... Больно, противно и обидно.