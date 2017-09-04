На Чемпионат мира по тогызкумалаку в Астане приехали спортсмены четырех континентов

В IV Чемпионате мира по тогызкумалаку, который проходит в Астане с 3 по 8 сентября, принимают участие более 70 спортсменов из 25 стран мира, передает Zakon.kz. Организаторами международного турнира являются Всемирная Федерация Тогызкумалак, Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, акимат города Астаны.





С приветственным словом к участникам на открытии чемпионата обратились президент Всемирной Федерации Тогызкумалак Алихан Байменов и председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов.

Алихан Байменов отметил важность интеллектуальных игр в формировании и развитии человеческой цивилизации и отдельно взятых национальных культур. "Интеллектуальные игры – это не только вид спорта, определяющий сильнейших, но и особый феномен в воспитании подрастающего поколения и повышении интеллектуального потенциала наций", - подчеркнул президент Федерации. "Такие интеллектуальные игры, как тогызкумалак, являются эффективным и непревзойденным инструментом воспитания, способствующим формированию основ системного и логического мышления, развитию способностей к науке и знаниям, таких человеческих качеств, как усердие и упорство", - сказал Алихан Байменов.





В чемпионате мира принимают участие спортсмены из Антигуа и Барбуда, Афганистана, Азербайджана, Германии, Грузии, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Узбекистана, России, Сирии, США, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Индии, Великобритании, Чехии и Швейцарии. Впервые свое мастерство на мировой арене продемонстрируют спортсмены из Австрии, Камеруна, Польши и Украины.

Чемпионат проводится отдельно среди мужчин и женщин по таким категориям, как классика, рапид и блиц. Впервые игры проводятся и в парном командном разряде. От каждой страны участвуют 1 мужчина и 1 женщина. Сборная каждой страны состоит из 2 мужчин и 2 женщин.





Чемпионат организован с целью продвижения и популяризации казахской национальной интеллектуальной игры тогызкумалак на международном уровне, повышения массовости и выявления лучших спортсменов в этом виде спорта.





Первый чемпионат мира по тогызкумалаку прошел в Астане в 2010 году, в нем принимали участие спортсмены из 16 стран. В 2012 году II чемпионат мира в Пардубице (Чехия) собрал спортсменов из 10 стран. III чемпионат Мира, в котором соревновались спортсмены из 23 стран мира, прошел в 2015 году в Алматы. Тогызкумалак был включен в программу интеллектуальных фестивалей и олимпиад в Лондоне (2006), Пардубице (2007), Каннах (2009).