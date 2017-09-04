Аким ЗКО рассказал школьникам о значимости программы «Рухани жаңғыру»

В этом году в Западно-Казахстанской области 380 школ распахнули двери школьникам. Торжественная линейка, посвященная Дню Знания, прошла и в Назарбаев интеллектуальной школе с участием акима области А.Кульгинова, где он поздравил учителей и учеников с началом нового учебного года.

- Сегодня мы живем в независимой стране. Все, что требуется от молодежи – получить знание. Если каждый ученик в стенах школы, затем и в высших учебных заведениях будет учиться качественно, наша страна обязательно достигнет больших высот. В программе «Рухани жаңғыру» Глава государства отметил, что необходимо обратить особое внимание молодежи. Только благодаря разносторонней, образованной, свободно мыслящей молодежи наша страна будет развиваться. Поэтому необходимо приложить все усилия для получения знания, - сказал аким области. По окончании мероприятия согласно ежегодной традиции семиклассники школы с акимом области посадили яблоневый саженец.





Затем А. Кульгинов встретился с учениками №7 СОШ и провел беседу с коллективом школы, ознакомился с материально-технической базой учебного заведения. Еще одна школа, которую посетил аким области – № 11 школа-интернат-комплекс для одаренных детей имени С. Сейфуллина. Здесь он поздравил первоклассников и вручил им памятные книги Президента. Школа, которая известна своими талантливыми выпускниками за свою историю выпустила несколько десятков поколений и сегодняшние школьники также радуют своими высокими результатами. Во время встречи с акимом области, старшеклассники пригласили его вместе посмотреть документальный фильм о становлении и развитии независимого Казахстана. Также многие из них интересовались о значимости программы «Рухани жаңғыру» и задавали вопросы акиму области. Даже были такие школьники, которые высказали свои мнения на английском языке. Одна из учениц предложила ввести в школьную программу специальный курс в целях повышения финансовой грамотности молодежи.





Аким области рассказал о проектах, которые реализуются в рамках программы в г.Астана. Например, по интегрированной системе обучения для школьников и студентов «Экономикс» научные труды ученых Гарвардского университета и обладателей Нобелевской премий переводятся на казахский язык.

Нужно отметить, что в этом году в ЗКО был произведен капитальный ремонт в 12 образовательных учреждений на сумму 1 241,0 млн. тенге и ведется строительство 10 образовательных объектов, 4 которых находятся в районах. Также составляется список объектов, требующих ремонта на следующий год. Аким области, который посетил №21 СОШ, отметил, что школа будет внесена в этот список.



