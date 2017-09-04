«Рухани керуен» - около 50 представителей разных сфер объедут просторы Алматинской области

Сегодня в Талдыкоргане состоялось официальное открытие проекта «Рухани керуен», который создан в рамках программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает zakon.kz

В парке «Жастар» интеллигенция области, руководители управления, уважаемые аксакалы, школьники и жители собрались, чтобы поздравить участников керуена с таким начинанием. Разделить радость вместе с ними приехал и заместитель акима области Жаксылык Омар.





- Мы запустили сегодня проект «Духовный караван». Для нас он очень важен. Хочу участникам пожелать счастливой дороги и видимых результатов. В рамках этой программы специальная делегация объездит все районные центры и отдаленные пункты. Наша цель - показать молодежи и всему населению, что испокон веков традиции и религии развиваются вместе. И на сегодняшний день, когда идет процесс глобализации, мы должны сохранить свою религию, и лучшая пропаганда - это когда известные люди, теологи, ученые встречаются «без галстуков» с населением. Поэтому мы создали специальный областной клуб и укрепили материально-техническую базу управления по делам религии. За счет этого постараемся донести до людей важность духовного развития. Кроме того, сейчас во всех регионах много проектов реализуется по программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». И по нашей области в реестре находятся 108 проектов. Все они сейчас находятся в работе. Например, недавно открыли парк и мемориал по программе «Туған жер». Мы чтим наших предков. А для того, чтобы молодое поколение знало своих героев, нужно пропагандировать их,- подчеркнул Жаксылык Омар.

Отметим, что в ходе мероприятия «Рухани керуен» представители творческой интеллигенции области познакомятся с повседневной жизнью местных районов и сельских округов.

Также будут проводиться встречи молодежи со старшим поколением, реабилитационные работы, выставки и культурно-духовные выступления творческих групп. В составе каравана около 50 представителей разных сфер: теологи, общественники, ученые, представители сферы культуры и искусства.





- Необходимо развивать традиционную культуру народа Казахстана. У молодого поколения нужно формировать патриотизм к родной земле. Благодаря толерантности сознания и культуры духовности среди народа предотвращается активизация различных религиозных течений. За счет данного проекта «Рухани керуен» мы привлечем внимание народа к борьбе с религиозным экстремизмом, а также к необходимости идеологического противодействия его распространению в Казахстане, - говорит депутат областного маслихата, председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит.

Напомним, маршрут Духовного каравана по Алматинской области:

I. 4 – 7 сентябрь: Жамбыл,Карасай,Талгар

II. 20 – 22 сентябрь: Аксу,Саркан,Алаколь

III. 4 – 6 октябрь: Панфилов,Уйгур,Райымбек

IIII. 18 – 20 октябрь: Енбекшиказак,Или,Капчагай

V. 1 – 3 ноябрь: Коксу,Кербулак ,Балхаш

VI. 8 – 10 ноябрь: Ескелди, Текели, Каратал

VII. 17 ноябрь: город Талдықорган



