«Рухани керуен» - около 50 представителей разных сфер объедут просторы Алматинской области
Сегодня в Талдыкоргане состоялось официальное открытие проекта «Рухани керуен».
Сегодня в Талдыкоргане состоялось официальное открытие проекта «Рухани керуен», который создан в рамках программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает zakon.kz
В парке «Жастар» интеллигенция области, руководители управления, уважаемые аксакалы, школьники и жители собрались, чтобы поздравить участников керуена с таким начинанием. Разделить радость вместе с ними приехал и заместитель акима области Жаксылык Омар.
- Мы запустили сегодня проект «Духовный караван». Для нас он очень важен. Хочу участникам пожелать счастливой дороги и видимых результатов. В рамках этой программы специальная делегация объездит все районные центры и отдаленные пункты. Наша цель - показать молодежи и всему населению, что испокон веков традиции и религии развиваются вместе. И на сегодняшний день, когда идет процесс глобализации, мы должны сохранить свою религию, и лучшая пропаганда - это когда известные люди, теологи, ученые встречаются «без галстуков» с населением. Поэтому мы создали специальный областной клуб и укрепили материально-техническую базу управления по делам религии. За счет этого постараемся донести до людей важность духовного развития. Кроме того, сейчас во всех регионах много проектов реализуется по программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». И по нашей области в реестре находятся 108 проектов. Все они сейчас находятся в работе. Например, недавно открыли парк и мемориал по программе «Туған жер». Мы чтим наших предков. А для того, чтобы молодое поколение знало своих героев, нужно пропагандировать их,- подчеркнул Жаксылык Омар.
Отметим, что в ходе мероприятия «Рухани керуен» представители творческой интеллигенции области познакомятся с повседневной жизнью местных районов и сельских округов.
Также будут проводиться встречи молодежи со старшим поколением, реабилитационные работы, выставки и культурно-духовные выступления творческих групп. В составе каравана около 50 представителей разных сфер: теологи, общественники, ученые, представители сферы культуры и искусства.
- Необходимо развивать традиционную культуру народа Казахстана. У молодого поколения нужно формировать патриотизм к родной земле. Благодаря толерантности сознания и культуры духовности среди народа предотвращается активизация различных религиозных течений. За счет данного проекта «Рухани керуен» мы привлечем внимание народа к борьбе с религиозным экстремизмом, а также к необходимости идеологического противодействия его распространению в Казахстане, - говорит депутат областного маслихата, председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит.
Напомним, маршрут Духовного каравана по Алматинской области:
I. 4 – 7 сентябрь: Жамбыл,Карасай,Талгар
II. 20 – 22 сентябрь: Аксу,Саркан,Алаколь
III. 4 – 6 октябрь: Панфилов,Уйгур,Райымбек
IIII. 18 – 20 октябрь: Енбекшиказак,Или,Капчагай
V. 1 – 3 ноябрь: Коксу,Кербулак ,Балхаш
VI. 8 – 10 ноябрь: Ескелди, Текели, Каратал
VII. 17 ноябрь: город Талдықорган
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