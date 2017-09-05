В Актобе открыта областная специализированная школа-интернат-колледж им. Есет Батыра

В новом учебном году власти Актюбинской области приняли все меры для того, чтобы одарённые дети могли заниматься спортом профессионально.

Так, в областном центре на базе школы-интерната им. Есет-батыра состоялось открытие специализированного колледжа, сообщает Информационный центр «Ақтөбе ақпарат».

В торжественной церемонии принял участие заместитель акима области Ербол Нургалиев.

- В регионе, согласно поручению Президента, создаются все условия для воспитания и образования подрастающего поколения. В области введены в эксплуатацию 8 школ, открыты 3 новых колледжа. В их числе ваш колледж, который позволит значительно улучшить работу, проводимую в регионе по развитию спорта. Выпускники школы, спортсмены, подающие большие надежды, смогут продолжить свое обучение в колледже и даже освоить профессию преподавателя-тренера, совершенствуя свои знания. Для получения вами качественного образования здесь предусмотрены все условия. На сегодняшний день на территории колледжа заканчивается строительство спортивного комплекса, стадиона, а также ремонт общежития. Мы уверены, что данное учебное заведение станет одним из самых престижных во всем Западном регионе и взрастит сильнейших спортсменов страны, олимпийских чемпионов, - отметил Ербол Нургалиев в поздравительной речи.

Также воспитанников специализированной школы-интерната-колледжа с Днем Знаний поздравили известные казахстанские спортсмены - чемпион мира по боксу Галиб Джафаров, дзюдоист, вице-чемпион мира 2015 года Рустам Ибраев, борец, вице-чемпион мира 2017 года Мейрамбек Айнагулов и их тренеры.