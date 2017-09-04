Китаянка родила на улице и пошла дальше с ребенком и пакетами

Случайные прохожие помогли принять роды и вызвали бригаду скорой помощи, которая подъехала через несколько минут.

В Китае женщина родила прямо на улице в тот момент, когда возвращалась с покупками домой. На помощь роженице подоспели случайные прохожие, которые помогли принять роды и вызвали скорую. Об этом сообщает Лайф со ссылкой Shanghaiist.

Прибывший на место медик осмотрел новорождённого и спеленал его, после чего отдал его маме. Та от госпитализации отказалась и отправилась домой с покупками в одной руке и с ребёнком — в другой.

Сейчас здоровью мамы и малыша ничего не угрожает.