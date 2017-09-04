Перуашев: Надо, чтобы иностранные рабочие соблюдали наши законы

Депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев прокомментировал массовую драку, которая произошла при строительстве комплекса "Абу Даби Плаза" в Астане.

Мажилисмен отметил, что зачинщики драки должны быть привлечены к ответственности, независимо от того, гражданами какой страны они являются.

"Я уверен, что сегодня у нас достаточно квалифицированных кадров, работников, которые могли бы возводить такие здания (как комплекс "Абу Даби Плаза" — ред.). Но при этом надо понимать, что в мире постоянно появляются новые технологии, оборудование, новая техника. И изучать, привлекать чужой опыт — это не есть плохо. Другое дело, чтобы те, кого привлекли, соблюдали наши законы", — сказал Перуашев журналистам.

Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате несколько человек были госпитализированы в больницу, еще 40 — доставлены в полицию.

В строительстве объекта "Абу-Даби плаза" задействованы не только казахстанские работники, но и рабочие из Индии, Турции, Египта, Иордании, Филиппин и других стран.

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Источник: Sputnik Казахстан, фото Ксении Ворониной