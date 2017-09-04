В Австралии автогонщик облил зрителей горящим бензином
Когда он показывал трюки на машине, из неё вырвалось топливо и обожгло наблюдателей.
В австралийском городе Алис-Спрингс случилось ЧП на автомобильном фестивале Red CentreNATS. Когда водитель гоночного автомобиля показывал дрифт на месте возле трибун, в машине произошла поломка, из неё хлынул горящий бензин. Как из огнемёта всё это полетело прямо на зрителей.
#RedCentreNATS set to smash crowd records after huge turnout. https://t.co/gLLES8UHj8pic.twitter.com/9hNFa5PMym— Steven Edgington (@edgoEaN) 4 сентября 2016 г.
По данным The Telegraph, ожоги получили 13 человек, причём один из них в тяжёлом состоянии и находится под наблюдением медиков.
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