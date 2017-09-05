Алкоголь по-разному влияет на активность мозга мужчин и женщин

Европейские фармакологи и психиатры в рамках конференции Европейской коллегии нейропсихофармакологии во Франции представили доклад о влиянии длительного употребления спиртного на организм мужчин и женщин. Учёные пришли к выводу, что даже незначительное, но постоянное поступление алкоголя в организм человека может развить нейродегенеративные заболевания, а также в прямом смысле слова лишить человека интеллекта, пишет «Лайф».

Однако алкоголь воздействует на организм мужчин и женщин по-разному. Исследователи из Финляндии в ходе длительного эксперимента выяснили, что алкоголь "вымывает" из мозга мужчин и женщин разные вещества. Мужской мозг при употреблении алкоголя лишается обоих рецепторов гамма-аминомасляной кислоты, а женский - только одного.

При этом учёные отмечают, что мужской алкоголизм значительно легче поддаётся лечению, чем женский, что крайне любопытно с точки зрения нейробиологии, поскольку снижение мозговой активности у мужчин проявляется гораздо сильнее.

По мнению учёных, гендерные различия стоит учитывать при создании современных препаратов для лечения алкогольной зависимости, поскольку их курсовой приём может по-разному сказаться на психической активности и состоянии мужчин и женщин.

Фото: © flickr.com/David Goehring