В Актобе подали в суд на водочных «королей»

Специалисты отмечают, что основными поставщиками неприятного запаха в городе являются отходы спиртового производства, пишет Timeskz.kz.

На сегодня в Актобе функционируют два спиртовых предприятия: ТОО «Максимус» и ТОО «БН-Актобе». Когда в мае месяце актюбинцы перестали терпеть запах «тухлых яиц» и начали возмущаться, взывать к ответу властей, экологи направились на проверку к «водочникам», чтобы узнать насколько сильно они вредят городу.

Проверка показала, что на ТОО «Максимус» идет превышение выбросов по 4 загрязняющим веществам:

- азот нитратный - в 7,7 раз;

- сульфаты - в 2 раза;

- фосфаты – в 1,6 раза;

- хлориды – в 1,5 раза.

- Им (руководителям спиртовых заводов) дали время до 18 августа, чтобы исправить ситуацию, - рассказывает руководитель областного департамента экологии Жаксыгали Иманкулов, – И повторная проверка уже по 13 ингредиентам показала, что допустимых превышений нет.

- В процессе изготовления спирта образуются основные отходы - зерновая барда. Происходит отделение нерастворенной части сухих веществ барды от жидкой фракции – фугат. Они установили выпарную установку, где этот фугат упаривался, а после смешивался с другими отходами и направлялся в сушку. «Максимусу» удалось добиться осветление стоков благодаря пяти ромбовидным колодцам, которые они установили.

- Почему они не делали этого раньше? Еще в мае многие специалисты говорили, что предприятия не дисциплинированы. Им было проще просто брать и сливать отходы в канализации. И лишь после того, как подключились общественники и начались проверки, предприятия начали работать безвредно. Правда, не всем бизнесменам это понравилось. Многие возмущались, мол, зачем нас проверять и штрафовать? Да, все потому, что это единственный выход.

А вот второй спиртовой завод ТОО «БН Актобе» получил задание по установке локально-очистной системы и вывозу отходов на поля испарения.

- Их время прошло, и повторная проверка показала, что они не выполнили наши требования, - констатирует Иманкулов, - Поэтому мы направили в Административный суд города Актобе протокол для принятия штрафных санкций. Сейчас компания добровольно приостановила свое производство и взялась за строительства очистных сооружений. Я все-таки думаю, что в скором времени они исправятся.

Кроме того, жуткое «амбре» исходит с полей бывшего мясокомбината.

Недавно на участки 450 кв.м. начались опытные экспериментальные работы по внедрению кисломолочных бактерий. Результаты будут известны уже через две недели. Экологи надеются, что эксперимент будет удачным и окончательно закроет тему неприятного запаха.