Видео НЛО над Бристолем попало в Сеть

На опубликованных кадрах запечатлены два "визита" НЛО в Бристоль.

Жители британского Бристоля запечатлели мерцающие НЛО, пролетавшие над разными районами города в течение двух вечеров подряд. Некоторые уфологи считают это знаком приближающегося инопланетного вторжения, однако у ученых есть другие объяснения загадочным кадрам, сообщает «Вести» со ссылкой на Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлены два "визита" НЛО в Бристоль. Ролик склеен из двух видео, снятых разными людьми в двух районах города. Многие интернет-пользователи отметили, что никак не могут объяснить происхождение странных огней. "Вероятно, они уже здесь", — в страхе пишут некоторые комментаторы.

Впрочем, представитель Бристольского общества изучения паранормальных явлений (Bristol Society for Paranormal Research Investigation) Марк Деви заявил, что видео слишком плохого качества, чтобы делать какие-то определенные выводы.

"Это может быть что угодно – от китайских фонариков и беспилотников до воздушных шаров с подсветкой или каких-нибудь космических объектов вроде спутников или шаровых молний", — заявил британец, добавив, что не стоит лишний раз поддаваться панике.