НДС для участников СЭЗ - головная боль бизнесмена

Коллизии в законодательстве касательно уплаты НДС тормозят деятельность участников СЭЗ, сообщается на сайте НПП РК «Атамекен».

Территория СЭЗ призвана стать хорошей площадкой для развития бизнеса в Павлодарской области. И здесь особенно привлекательным условием являются предусмотренные налоговые преференции. Впрочем, на деле предприниматели, ставшие ее участником, сталкиваются с рядом сложностей.

Об одном из них рассказала начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров РПП Лашин Баймагамбетова. В адрес Региональной Палаты обратилось АО «Каустик» по вопросу налогообложения в части исчисления и зачета НДС для участников СЭЗ.

По словам Лашин Баймагамбетовой согласно статье 244 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» реализация на территорию СЭЗ товаров облагается НДС по нулевой ставке. Однако, при реализации товаров, произведенных на территории СЭЗ, льгота по НДС не предусмотрена.

«На практике сложилась ситуация, что НДС стал головной болью для участников СЭЗ, потому что нулевая ставка действует только при покупке участником необходимых товаров. В случае же реализации товаров собственного производства он исчисляет НДС по ставке 12%», - отметила Лашин Баймагамбетова.

По сути в ходе своей деятельности предприниматель столкнулся с административным барьером когда обороты НДС исходящего значительно превышают обороты НДС входящего.

«Образуется разница между двумя видами НДС - зачетным и начисленным. Соответственно, все это существенно увеличивает налоговую нагрузку на предпринимателя», - рассказала Лашин Баймагамбетова.

Аналогичная проблема возникла еще у одного Павлодарского предприятия — ТОО «УПНК-ПВ». Данное товарищество с 2012 года является участником специальной экономической зоны «Павлодар» и также столкнулось с проблемой налогообложения.

По мнению Лашин Баймагамбетовой пробелы в законодательстве тормозят предпринимательскую деятельность. И здесь претензии бизнеса вполне обоснованы.

После изучения данного вопроса Палатой предпринимателей подготовлены предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс.