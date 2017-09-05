Итоги Коллегии ЕЭК: срок выпуска импортируемых товаров в свободное обращение сократится

Вопросы технического регулирования, ветеринарного контроля, а также таможенного администрирования обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 4 августа, передает пресс-служба ЕЭК. В частности, приняты решения по практической реализации норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который должен вступить в силу с начала 2018 года.

Коллегия ЕЭК утвердила перечень товаров, перевозимых насыпью, навалом или наливом, масса или физическое состояние которых могут изменяться в результате транспортировки. В частности, речь идет о перевозке нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов танкерами, так как их физические и весовые характеристики после загрузки могут изменяться.

В перечень вошли сырая нефть, газовый конденсат, сжиженные и газообразные углеводородные газы: пропан, бутан, изобутан, смесь пропан-бутан техническая, пропан-бутан технический и автомобильный, а также изобутановая фракция.

Изменение физических и весовых характеристик или технологические потери при перевозке нефти и сжиженных углеводородных газов зависят от вида транспортировки, температуры окружающей среды и ряда других факторов. Допустимые объемы таких потерь регулируются государственными стандартами и нормативными актами национальных государств Союза.

Решение принято в рамках реализации нормы Таможенного кодекса ЕАЭС о взаимодействии таможенных органов с другими контролирующими госорганами, а также с участниками ВЭД (п. 4 ст. 94 ТК ЕАЭС).

Коллегия ЕЭК установила единые требования к набору сведений, форме заполнения и порядку расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Решение Коллегии ЕЭК обеспечивает основу для реализации одной из наиболее прогрессивных новелл Таможенного кодекс ЕАЭС - возможности выпуска товаров в свободное обращение до завершения проверки таможенных и иных документов и сведений. Кроме того, появляется возможность использования электронных форм.

Напомним, новый Таможенный кодекс Союза позволяет участнику ВЭД забирать ввезенный товар под обеспечение уплаты таможенных платежей и распоряжаться в своих целях до завершения проверки документов и сведений. Ранее такая возможность предоставлялась предпринимателям только в случае, когда не завершена проверка таможенной стоимости.

Нововведение позволит участникам ВЭД и таможенным представителям снизить затраты на действия, связанные с декларированием и выпуском товаров. Кроме этого, участники ВЭД смогут избежать дополнительных издержек, в том числе связанных с временным хранением товаров, двойной уплатой таможенных сборов, несвоевременностью и срывом поставок товаров в производство либо в торговый оборот.

Оба решения вступают в силу одновременно с Таможенным кодексом ЕАЭС.

Члены Коллегии ЕЭК приняли перечень стандартов, которые необходимы для подтверждения безопасности и эффективности медизделий, а также порядок формирования этого перечня.

При разработке перечня был использован принцип двух правил. Прежде всего, в него включались межгосударственные стандарты, идентичные международным стандартам. В случае их отсутствия в перечень включались национальные стандарты, разработанные на основе действующих редакций международных и (или) региональных стандартов и одобренные представителями других стран Союза. Перечень включает в себя стандарты, которые в наибольшей степени отвечают современным требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий.

Всего в перечне - около 170 межгосударственных стандартов и национальных стандартов Беларуси, Казахстана и России, которые касаются широкого спектра медицинских изделий, включая эластичные фиксирующие и компрессионные, измерители артериального давления, офтальмологическую оптику, рентгеновские излучатели и т.д.

Формирование такого перечня предоставляет производителю гарантированный способ подтверждения соответствия медицинских изделий требованиям безопасности, эффективности и качества.

Коллегия ЕЭК одобрила проект решения Совета ЕЭК «О Порядке взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации».

Документ разработан Комиссией совместно со странами Союза и определяет порядок и основные формы совместной работы уполномоченных органов национальных правительств для того, чтобы максимально эффективно предупреждать, а при возникновении - ликвидировать опасные заболевания животных, которые могут распространится на всю территорию ЕАЭС и негативно повлиять на состояние сельского хозяйства, а также здоровье граждан. Например, выявив на территории одного из государств Союза такое заболевание скота, страны могут вместе провести эпизоотологическое расследование, научно-исследовательские работы, совместно разработать и реализовать планы и программы по локализации и ликвидации болезни.

Важным элементом Порядка взаимодействия является применение унифицированных регламентов, стандартов и методик реагирования на возникновение очагов опасных болезней. Это позволит эффективнее предупреждать появление болезней животных и быстрее ликвидировать последствия эпизоотий (вспышек заболеваний).

Порядок намечено принять до конца 2017 года решением Совета ЕЭК.

Коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос об устранении очередного барьера на внутреннем рынке ЕАЭС. Законом Кыргызской Республики от 26 января 2016 года предусмотрено, что зерно, которое импортер ввозит в страну для самостоятельной переработки, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость, а поставка муки, произведенной непосредственно самим импортером из зерна, освобожденного при импорте от налогообложения, является поставкой, освобожденной от налога на добавленную стоимость.

В то же время мука, произведенная в государствах Союза и поставляемая на рынок Кыргызстана, подлежит налогообложению на территории Кыргызской Республики по ставке налога на добавленную стоимость 12%.

Это ведет к неоправданной дискриминации в отношении муки, изготовленной в других государствах-членах, и является скрытой формой ограничения взаимной торговли.

Кыргызская Республика взяла обязательство до конца 2017 года отменить льготный порядок налогообложения в отношении отечественных производителей муки. В связи с этим Коллегия ЕЭК отложила принятие решения по этому вопросу и будет проводить мониторинг изменений законодательства страны в налоговой сфере.