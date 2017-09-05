Сборная Казахстана крупно проиграла Польше

5 сентября 2017, 06:09

В игре также был назначен пенальти.

Сборная Казахстана потерпела гостевое поражение от Польши в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018, передает Vesti.kz.

Игра проходила на Национальном стадионе в Варшаве и завершилась со счетом 3:0.

Уже в самом начале Польша вышла вперед. На 11-й минуте нападающий Аркадиуш Милик головой переправил мяч в ворота после верховой передачи от полузащитника Мацея Макушевски.

Этот гол стал единственным в первом тайме. Более богатым на события выдалась вторая половина, которая началась с отмененного гола Казахстана. На 49-й минуте нападающий Сергей Хижниченко поразил ворота Лукаша Фабианьски, но мяч был отменен из-за офсайда у полузащитника Исламбека Куата.

Еще один гол "проморгали" судьи. На 72-й минуте капитан поляков Роберт Левандовски хорошо приложился со штрафного и на повторе было четко видно, что мяч пересек линию ворот Давида Лории. Впрочем, поляки быстро забыли об этом моменте. На 74-й минуте защитник Камил Глик замкнул головой подачу с углового и установил счет 2:0.

Довели же счет до крупного поляки на 86-й минуте. Латвийский судья Андрис Трейманис увидел нарушение правил в борьбе защитника Юрия Логвиненко с Левандовски и назначил пенальти, который сам пострадавший точно реализовал.

Сборная Польши с 19 очками возглавляет таблицу группы Е, опережая на три балла Данию и Черногорию. Далее идут Румыния (9), Армения (6) и Казахстан (2).

До конца отборочного цикла осталось два тура. 5 октября сборная Казахстана в гостях встретится с Румынией, а спустя три дня дома примет Армению.



Фото Reuters


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