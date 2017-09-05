Мьянма возглавила рейтинг мировой благотворительности

По данным издания LiveMint, доклад организации основывается на трех показателях: количестве людей, жертвующих деньги, времени, потраченном на волонтерство, и оказании помощи незнакомым людям. Согласно рейтингу стран, на первом месте располагается Мьянма, затем на передовых местах идут Индонезия, Кения, Новая Зеландия, США и Индия.





Издание отмечает, что наблюдается спад в склонности к благотворительности по всему миру.





"Мировой спад можно приписать политической обстановке в отдельных странах. Например, доклад показывает, что хотя Мьянма и сохранила высшую позицию в четвертый раз, ее процентный показатель снизился на 5 пунктов. Это можно объяснить политической ситуацией в стране, которая изменилась в последние пять лет", — приводит издание слова главного исполнительного директора CAF в Индии Меенакши Батры (Meenakshi Batra).





Отмечается, что только в странах Африки наблюдаются "позитивные изменения в привычках, связанных с пожертвованиями". Доклад основывается на данных опроса фирмы Gallup, для его составления были опрошены жители 139 стран.



