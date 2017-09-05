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Уголовное дело об избиении 6-летнего ребёнка взрослым павлодарцем направят в суд

5 сентября 2017, 06:53

Мужчина напал на Савелия во дворе дома, где живёт ребёнок, 27 августа.

Вместо штрафа 41-летнего мужчину, бросившего о бетон мальчика в Павлодаре, ждёт уголовная ответственность, передаёт МИА «Казинформ».

В прокуратуре Павлодара сообщили, что после обращения родителей избитого ребёнка вернули дело на дорасследование по статье «Хулиганство».

«Прокуратурой города было дано поручение о том, чтобы провести встречные проверки, - заявил на брифинге заместитель прокурора города Марат Алькенов. - По указанному уголовному делу назначен процессуальный прокурор, который будет участвовать во всех следственных действиях и в кратчайшее время уголовное дело направят в суд».

Мама Савелия Орлова Олеся хочет, чтобы напавший на её сына понёс наказание, причём не обычным штрафом, а реальным сроком заключения. По её словам, телесные повреждения её ребёнку павлодарец нанёс в состоянии алкогольного опьянения. Но, даже будучи трезвым во время последующей встречи с ним, вёл себя совершенно спокойно и равнодушно.

Мужчина напал на Савелия во дворе дома, где живёт ребёнок, 27 августа. Рядом находился десятилетний старший брат мальчика и попытался остановить обидчика. По словам свидетелей, мужчина схватил Савелия и поднял в воздух, а потом перебросил через себя. Мальчик ударился головой об бетон и потерял сознание. Он получил сотрясение головного мозга и ушибы. Известно, что у нападающего - четыре судимости, и, тем не менее, за содеянное его собирались только оштрафовать. Мальчику теперь потребуется помощь психолога.

Фото: Интерфакс

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