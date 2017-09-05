Слон затоптал любителя селфи в индийском парке
5 сентября 2017, 07:01
Работники парка не смогли отогнать слона.
Нападение произошло в парке в штате Орисса. Очевидцы рассказали, что местный житель, желая сделать селфи со слоном, подошел к животному слишком близко, передает НТВ.
Очевидец снял, как слон гонится за человеком. После того, как мужчина падает, животное забивает его ногами.
Работники парка не смогли отогнать слона. Жертва нападения скончалась по дороге в больницу.
Фото: L'Express
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