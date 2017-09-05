Жители пригорода Актобе возмущены новыми расценками сельского кладбища. Люди утверждают, что после передачи погоста в частные руки, умирать станет намного дороже. Например, место для могилы будут продавать по сто тысяч тенге, что по словам местных жителей в три раза больше нынешних расценок, сообщает ТК " Астана ".





Люди с такими условиями не согласны и требуют от властей передачи кладбища обратно совету старейшин, который обслуживал погост последние 4 года. Кладбище считается одним из старейших в области. Здесь на отдельных территориях хоронят, и христиан, и мусульман.





Скандал вокруг погоста начал разгораться пару лет назад, когда власти заявили о переполненности кладбища и предложили хоронить усопших в другом месте. После долгих разбирательств погост все же расширили. Но теперь - другая проблема. За его обслуживание взялись бизнесмены, выигравшие в июне тендер. Людей возмущает, что земли, находящиеся в общем пользовании, отдали в аренду на 5 лет. Еще большое негодование вызвали новые расценки на похоронные услуги.





"Ручная яма, с материалом белек, кирпич 230 штук, 4 армированные плиты, рубероид - 1 рулон, в летний период с 1 мая по 31 октября - 105 тысяч, в зимний период с 1 ноября по 30 апреля 110 тысяч. Имеются еще другие виды услуг, которые являются обязательными для всех жителей нашего поселения. Какие? Непосредственно закупка гроба для покойника. Выбора здесь нет, если человек делает это по средствам которые он имеет, то здесь что тебе предлагают по установленным ценам, то ты и приобретаешь", - сказала жительница п. Курайли Валентина Линник.





Раньше похороны обходились примерно в 30 тысяч тенге, - рассказывают местные. На эту сумму нанимали людей для раскопки могилы, арендовали машину и хоронили усопшего.





Вырученных денег вполне хватало на благоустройство, чем сельчане занимались самостоятельно. Создали инициативную группу, назначили смотрителя кладбища. Недавно территорию обнесли оградой, установили туалеты и контейнеры для мусора.





"Тогда население собрало только лишь с христианского кладбища, а позже собирали и с мусульманского 800 тысяч собрали. 400 с лишним тысяч ушло на то, чтобы изготовить изгородь, установить урны для мусора, туалет, калитки варили, ворота варили", - сообщил житель п. Курайли Федор Гриценко.





Представители фирмы, выигравшей тендер, на встречу с сельчанами не явились. Связаться с ними по телефону оказалось также невозможным. Ситуацию разъяснили в сельском акимате.





"Мы проводили собрания с жителями. Они возмущались насчет цен, которые предложила компания. В данный момент они пересматривают расценки", - заявил заместитель акима Курайлинского сельского округа Аманбек Шалабаев.





Тем временем, жители написали заявление в городской и сельский акиматы. Петицию подписали полторы тысячи человек.







