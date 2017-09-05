Двое пьяных байкеров устроили шоу в алматинской наркологии

Несмотря на установленный медицинской экспертизой факт алкогольного опьянения, оба нарушителя утверждали, что не пили спиртного.

В Алматы на штрафстоянку водворили сразу два байка: их владельцы не только ездили пьяными по городу, но и отказывались после задержания предоставлять документы сотрудникам полиции, передает patrul.kz





Первого байкера остановили за нарушение правил дорожного движения на улице Толе би. Парень продемонстрировал полное неуважение к сотрудникам правоохранительных органов и закону. Он вызвал на помощь друга, который тут же примчался и затеял перепалку с полицейскими. Сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и от второго байкера и попросили у него документы. Парень сказал, что забыл их дома.





Обоих нарушителей доставили в Медеуское РУВД для выяснения личности. Оба вели себя агрессивно и развязно, не стесняясь матерно выражаться и угрожать оператору даже при сотрудниках полиции.





После долгих уговоров и аргументов врача, что кровь покажет большую степень опьянения, мотоциклист согласился подуть в трубочку. В его случае алкотестер показал среднюю степень опьянения. У второго нарушителя - легкую.





Несмотря на установленный медицинской экспертизой факт алкогольного опьянения, оба нарушителя утверждали, что не пили спиртного. Второй нарушитель отказался подписывать акт о медицинском освидетельствовании. На обоих оформили материалы за пьяную езду, на одного из них дополнительно - протокол за отсутствие документов. Оба мотоцикла забрали на штрафстоянку.







